Нужно сделать игру на телефон

$2
Мобильные приложенияЗавершен2 заявки842 просмотра
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Нужно сделать простую игру для телефона. Игра должна быть такой же как эта https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Fkjaha.Skala но вместо картинки которая в той игре нужно поставить две картинки которые я прикрепил. Ищу новичков.

2 года назад
guest_16424413350387
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
PrimeN2
Никита 
21 годРоссия
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
2 года назад
$2
1 день
RUB
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