Сделать игру на лаунчере

и клиент рп серверами и сваю карту на Android

Сделать группу ВК,форум,сайт на котором можна будет установить лаунчер на Android и патом зайти с смартфона в лаунчер,сделать клиент который нужна загрузить в лаунчере,сделать сервера на которых можна будет играть после загрузки клиента и в вода ник-нейма и сделать сваю карту на которой будут играть игроки.Этот проект должен быть похож на подобия Барвихи рп и Блэк раше рп.