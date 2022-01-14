Разработать мобильное приложение

Продукт - мобильное приложение и веб-сервис для составления списков подарков и возможности делиться ими с друзьями. Лозунг: "Получай только те подарки, которые желаешь!" Платформа: IOS/Android Функции: [list][*]Составление списков желаемых подарков[*]Плагин для добавления любого товара из сети в ...
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Требуется создать мобильное приложение под iOS. Основной функционал webview, fcm push, виджет, обмен данными с сервером. Сервер проверен и настроен. ТЗ вышлю по запросу.
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