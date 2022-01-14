Разработать мобильное приложение

Мобильные приложенияЗакрыт10 заявок708 просмотров
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Требуется создать мобильное приложение под iOS. Основной функционал webview, fcm push, виджет, обмен данными с сервером. Сервер проверен и настроен. ТЗ вышлю по запросу.

2 года назад
guest_16421732822288
2 года в сервисе
Был
2 года назад