IOS разработчик

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок852 просмотра
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Разработка нового банковского продукта, долгосрочный проект, требуется специалист с опытом от 2-х лет. 

Студии не интересуют.

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iOS
2 года назад
maxunovandre
Андрей 
27 летРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
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