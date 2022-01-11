Приложение на Android (простое)

Нужен 1 разработчик. Не команда и не компания. Приложение для аптеки на Flutter. Особенности приложения: Авторизация по смс, каталог, корзина, интеграция с базой 1С, онлайн-оплата Сбербанк, определение ближайшей аптеки по геолокации. От вас нужен отклик и описание опыта ...