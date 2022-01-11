Приложение на Android (простое)

Разработка мобильного приложения технологии React Native+ Typescript. Подробности - с выбранным Исполнителем. Основной стек: - react native+ Typescript - react-navigations - redux - reanimated - purchases - push notification Оплата почасовая. ВНИМАНИЕ - ВАЖНО: В отклике прошу обязательно указывать - описание опыта, ссылки на GitHub ...
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Доброго!
В приложении подробное ТЗ, приоритет для тех кто имеет опыт в разработке приложении. ОС - Android.
Графика отрисована в figma, все картинки и тп с нашей стороны предоставим в необходимом формате.
срок работ до 1 месяца.
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