Репетитор по программированию IOS

Здравствуйте. У WP сайта есть Android приложение (просто "голый" WebView, без нативного меню или экранов) Нужно как-то интегрировать в сайт оплату через Google in-app purchase в приложении (сейчас есть оплата картой на сайте) И подключить настраиваемые уведомления для ...