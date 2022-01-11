Репетитор по программированию IOS

Нужен 1 разработчик. Не команда и не компания. Приложение для аптеки на Flutter. Особенности приложения: Авторизация по смс, каталог, корзина, интеграция с базой 1С, онлайн-оплата Сбербанк, определение ближайшей аптеки по геолокации. От вас нужен отклик и описание опыта ...
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Добрый день ищу репетитора по программированию IOS. У меня начальный уровень, но в основах языка ориентируюсь. Прошу написать стоимость 90 минут занятий с периодичностью 2 занятия в неделю. Спасибо.
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