Ищу универсального разработчика ios/android на каком-нибудь framework(к примеру flutter\xamarin, но на ваш выбор, в идеале с библиотеками под iot)

Задача:

- Разработать гибридное приложение для android/ios которое может:

1. Сканировать рядом. окружающиеся wifi-сети.

2. На основе сканирования, сравнивать со списком патернов(шаблонов готовых), выводить dbm сигнал wifi-точке. dbm и название точки должно сохраняться как переменную.

Пример:

RAD100 (название wifi точкки), получение силы сигнала.

3. На экране выводить надпись wifi точки бар при нахождении совпадения и силу сигнала полоской.

Если удасться реализовать это на гибридном приложении, готов предложить ещё кучу задач связанных с данным функционалом и не только.(реализация карты, реализация чата)

Предлагайте ваш бюджет и сроки.