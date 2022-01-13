Ionic-приложение. Сделать доработку приложения и опубликовать магазине

Добрый день!

Имеем приложение под iOS и Android, разработанное на фреймворке Ionic 4 (Node.js + Angular)

Фунционал приложения - это отображение заявок для исполнителей, возможность установить статус (взять в работу, выполнено, отмена и т.д.) и сопуствующее заполнение информации + статистика для исполнителя и т.д.

Серверная часть у нас состоит из 2-х частей - Одна написана на PHP Laravel (где происходит основная логика распределения заявок - создание, отправка уведомлений исполнителям и т.д., т.е. это больше админстраторская панель, где диспетчеры оформляют и работают с заявками)

Вторая часть - это серверная часть самого приложения (которая была создана на Node.js), через нее приложение берет данные напрямую из БД.

По-правильному должно быть реализовано все через API и единая серверная часть. Но на тот момент скорость была важнее.

Поэтому сейчас, чтобы сделать доработки по приложению - необходимо будет работать как с Node.js серверной частью, так и клиентской частью (Angular) через Ionic.

Что необходимо доработать:

1. В карточку заявки добавить выпадающее поле "Источник заявки", которое исполнитель будет выбирать, когда будет заполнять информацию по заявке.

2. Данное поле показывать только при определенном условии (только если автоматически не был определен изначально источник заявки - информация из БД)

3. Список источников заявки должен подгружаться из БД (список будет содержаться в определенной таблице БД).

4. Опубликовать данное приложение в AppStore и PlayМаркет

Подробное ТЗ будет предоставлено после обсуждения.

Критерии для выбора исполнителя:

- навык работы с Ionic 4 (Angular)

- умение работать с Node.js - серверная часть (запросы к бд и т.д.)

- портфолио работ (примеры приложений, которые уже реализовывали)