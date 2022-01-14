Найти и заменить текст toast/popup сообщения при запуске Android

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка634 просмотра
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В модифицированных android приложениях при их запуске вплывает небольшое попап уведомление с названием сайта. Ищем исполнителя разбирающего в этом, который составит инструкцию по поиску этого сообщения и его редактирования.

Работа с APK файлами

Ссылка на файл - https://drive.google.com/file/d/1_KthDvFO2dBTn53EzfXdZZRvWRtRaECX/view?usp=sharin

Android
2 года назад
itadesign
Эльдар 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад