Найти и заменить текст toast/popup сообщения при запуске Android

Ищу универсального разработчика ios/android на каком-нибудь framework(к примеру flutter\xamarin, но на ваш выбор, в идеале с библиотеками под iot) Задача: - Разработать гибридное приложение для android/ios которое может: 1. Сканировать рядом. окружающиеся wifi-сети. 2. На основе сканирования, сравнивать со ...