Приложение для ios & android

Мобильные приложенияЗакрыт11 заявок642 просмотра
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Есть сайт веб-сервиса по поиску работы, необходимо сделать приложение, но возник вопрос как лучше реализовать проект... один из вариантов webview 

Просьба в заявке указать ваши варианты исполнения задачи и примерную оценку работ.

AndroidiOSПриложение для iOS
2 года назад
kucjlblu
Влад 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад