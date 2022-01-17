Приложение для apple watch

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки552 просмотра
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Требуется разработка специализированного приложения для apple watch. ТЗ по запросу.

2 года назад
ivanklik
46 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад