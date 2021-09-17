Требуется разработка специализированного приложения для apple watch. ТЗ по запросу.
Мобильные приложения4 заявки
Закрыт
2 года назад
Требуется разработка специализированного приложения для apple watch. ТЗ по запросу.
Сайт на wordpress с плагином wp-recall, требуется некоторая доработка его функционала, а именно: 1. Фотки в профилях пользователей - нужно сформировать слайдер из них на отдельной странице, в мобильной версии этот слайдер должен занимать почти весь ...
[url=https://docs.google.com/document/d/1Rx-S0auw915r7oLunvRAzKXTUl-b9eHy/edit]https://docs.google.com/document/d/1Rx-S0auw915r7oLunvRAzKXTUl-b9eHy/edit[/url]
https://docs.google.com/document/d/1Rx-S0auw915r7oLunvRAzKXTUl-b9eHy/edit