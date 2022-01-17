Мобильная разработка для Android (Java)

Мобильные приложенияЗакрыт11 заявок651 просмотр
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https://www.figma.com/proto/yiYWglL1c3HciqaLFzg6FP/Untitled?node-id=115%3A227&scaling=min-zoom&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=115%3A226

Прототип. Прошу сразу писать свой телеграм. Желательно из Москвы

Android
2 года назад
guest_15287238561124
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв