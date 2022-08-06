MickeyMouse2

Expert Android Developer

Занимаюсь коммерческой разработкой Android и дизайном приложений уже три года. Могу креативно, нестандартно и оригинально решить проблему или размер мебели. Мне нравится проектировать и разрабатывать приложения, ответственно подходить к выполнению задач, в соответствии с выполнением задания, перед сдачей проекта всегда провожу тестирование, чтобы заказчик был доволен. Использование программного обеспечения программного обеспечения и оборудования, которое позволяет мне решать ваши задачи намного быстрее. В основном занимаюсь разработкой нативных приложений для Android в Android Studio. Занимаюсь разработкой приложений от 0 до публикации в Google Play.

Я использую лучшие практики Agile и Scrum для создания приложений коммерческого качества.