Правки React Native app

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки610 просмотров
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Есть мобильное приложение сделанное на React NativeРазмещено в тестфлай сейчас и не опубликовано покаАдминка тоже готова, готовы ендпоинты 

задача - подключить приложение к админке через существующую API и эндпоинтыНебольшие правки по дизайну 

React
2 года назад
wombat
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад