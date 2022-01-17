Приложение для Android

$1200
Мобильные приложенияЗакрыт21 заявка4082 просмотра
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Необходимо сделать приложение для Android в котором используется Accessibility Service. Программа будет находить на экране информацию если она совпадает по ключевым словам, то отображать сообщение. В программе будет присутствовать оплата и синхронизация с БД для получения обновлений ключевых слов.

Есть уже наработки на Java по поиску информации в приложениях.

Срок месяц

Более детальное ТЗ пришлю при заявке.

Просьба в заявке указывать время исполнения и примерную стоимость работ.

AndroidПриложение для Android
2 года назад
boch8
Павел 
38 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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