Необходимо сделать приложение для Android в котором используется Accessibility Service. Программа будет находить на экране информацию если она совпадает по ключевым словам, то отображать сообщение. В программе будет присутствовать оплата и синхронизация с БД для получения обновлений ключевых слов.

Есть уже наработки на Java по поиску информации в приложениях.

Срок месяц

Более детальное ТЗ пришлю при заявке.

Просьба в заявке указывать время исполнения и примерную стоимость работ.