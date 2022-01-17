Нативное приложение на Swift
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать приложение для Android в котором используется Accessibility Service. Программа будет находить на экране информацию если она совпадает по ключевым словам, то отображать сообщение. В программе будет присутствовать оплата и синхронизация с БД для получения обновлений ключевых слов.
Есть уже наработки на Java по поиску информации в приложениях.
Срок месяц
Более детальное ТЗ пришлю при заявке.
Просьба в заявке указывать время исполнения и примерную стоимость работ.
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