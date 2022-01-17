Доработка приложения (iOS)

Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок653 просмотра
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Нативное приложение на Swift

iOS
2 года назад
ispanecz
Алексей 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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