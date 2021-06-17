PrimeN2

Никита PrimeN2

 
22 года
4 года на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Junior Unity/C# разработчик.

Пишу на C# различные игры и приложения в Unity под мобильные и десктопные платформы.

Гитхаб

#3Тестирование программного обеспечения
#4Unity
#35Написание отзывов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1031
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
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Отзывы заказчиков

AndreyOvtinnikov
Андрей 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
2 года назад
Проверить ассет для Unity и написать отзыв
Написание отзывовТестирование программного обеспечения
Всё было сделано быстро и чётко
Всё честно, быстро и аккуратно. Приятный заказчик, приятный продукт
Ответный отзыв
guest_16424413350387
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
3 года назад
Нужно сделать игру на телефон
Работа выполнена качественно, в сроки, всегда онлайн.
Оплата в срок, приятное общение, ясное объяснение требуемой задачи и правок.
Ответный отзыв
Maylk
25 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
$7
10 баллов
4 года назад
Показ списка игроков в комнате (Unity, Photon PUN)
Unity
Заказ сделал качественно и быстро, остался доволен результатом работы Вежлив и всегда на связи Рекомендую
Крайне хороший заказчик, каких редко встретишь. ТЗ составлено грамотно и понятно. Отвечает на все вопросы, терпелив и вежлив в общении. Выплачивает без задержек.
Ответный отзыв