Junior Unity/C# разработчик.
Пишу на C# различные игры и приложения в Unity под мобильные и десктопные платформы.
Я против войны в Украине!
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1031
рейтинг фрилансера
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- Резюме5 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
2 года назад
Написание отзывовТестирование программного обеспечения
Всё было сделано быстро и чётко
Ответный отзыв
Всё честно, быстро и аккуратно. Приятный заказчик, приятный продукт
$2
10 баллов
3 года назад
Работа выполнена качественно, в сроки, всегда онлайн.
Ответный отзыв
Оплата в срок, приятное общение, ясное объяснение требуемой задачи и правок.
$7
10 баллов
4 года назад
Unity
Заказ сделал качественно и быстро, остался доволен результатом работы Вежлив и всегда на связи Рекомендую
Ответный отзыв
Крайне хороший заказчик, каких редко встретишь. ТЗ составлено грамотно и понятно. Отвечает на все вопросы, терпелив и вежлив в общении. Выплачивает без задержек.