Вэб приложение на Angular

Нужно сделать простую игру для телефона. Игра должна быть такой же как эта https[url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Fkjaha.Skala]://play.google.com/store/apps/details?id=com.Fkjaha.Skala[/url] но вместо картинки которая в той игре нужно поставить две картинки которые я прикрепил. Ищу новичков.