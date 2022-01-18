Доработать приложение на Flutter

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки789 просмотров
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Существует приложение Uro+ написанное на Flutter. Приложение сейчас можно найти

в AppStore apps.apple.com/ru/app/uro...

в Google Play play.google.com/store/app...

Задачи:

- Встроить нативно работающий плеер (или устранить баги в существующем)

- Добавить возможность перемотки (отмотки назад) видеопотока во время онлайн трансляции.

- Не отображать кнопку выбора потока трансляции при ситуации, когда поток единственный.

- Встроить чат (Апи готовое).

- Устранить баги (Они прописаны в полном тз)

- Встроить “Чекины” в трансляцию

С итоговым ТЗ можно будет ознакомиться кандидатам.

Flutter
2 года назад
UroWeb
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад