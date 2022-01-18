Приложение Android & iOS с привязкой к админке по API

$3000
Мобильные приложенияЗакрыт9 заявок679 просмотров
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Добрый день, нужно разработать android & iOS приложение по примеру https://play.google.com/store/apps/details?id=com.psoik.mpss 

Дизайн такой же, функционал почти такой же, необходимо урезать некоторые функции и переделать некоторые имеющиеся функции под наши требования (приложение необходимо связать с готовой админкой на php (документация API есть) и "что" "куда" отправлять/получать покажу. там немного.)

Подробно могу рассказать в личной переписке

Цена окончательная, оплата по факту выполненных работ.

Убедительная просьба писать после ознакомления с ситуацией/задачей и по существу. 

AndroidiOS
2 года назад
imamverdiyev
33 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
puzlin
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$3000
85 дней