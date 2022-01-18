Разработать парсер Android приложения

Надо разработать автоматизированный парсер. Донором является приложение для Android.

Кратко про источник: есть специальные "разделы / теги" для каждой темы, и в этом разделе есть список "статей".

Каждая статья разделена на 1-40 страниц в зависимости от объёма текста.

Раз в: сутки, недели, час появляются новые статьи в разделе. Поэтому необходимо проверять разделы каждые 5-10 минут. Парсер должен уметь сохранять историю парсинга и скачивать только новые статьи.

Всё это необходимо спарсить и передать в MySQL сервер через INSERT.

Приложения (в txt файле ссылка): https://1drv.ms/t/s!AiHV7dS9oBskmLcVO5lRZ26ycp_Fug...

Срок: 7 дней.