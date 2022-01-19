Создание андройд приложения

Мобильные приложенияЗакрыт11 заявок641 просмотр
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Есть андройд приложение.нужно создать его подобие. Возможность загрузки картинки и редактирование картинки по характеристикам.

2 года назад
guest_16426938714208
2 года в сервисе
Был
2 года назад