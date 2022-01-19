Разработчик для алгоритма распознавания документов, страниц книг в ска

Нужно написать алгоритм сканирования документов и книг

Условия:

1. Приложение должно запускаться на iPhone 10s,12

2. Использовать те библиотеки, с которыми можно публиковать приложение в Appstore

3. Приложение должно сканировать и распознавать документы согласно задачам в режиме реального времении. Захват просиходит быстро. Около секунды,трех до финального распознавания

4. Работа принимается ввиде мобильного приложения под ИОС которое я смогу запустить у себя на телефоне(iPhone 12 Pro), либо кода, который я сам смогу скомпилировать

5. Работа принимается только при выполнении всех пунктов

Критерии

1. Сканер должен выделять белый документ на светлом столе. Желаемое качество в скриншоте 1.

2. Распознавание документа в руке без потери качества

2. Распознавание сложенное газеты в руке. Скриншот 2.

3. Распознавание книги на светлом фоне. Скриншот 3.

4. Сканирование предмета со скругленными краями. Скриншот 4.