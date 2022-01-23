Доработка мобильного приложения на React Native

Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок671 просмотр
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Есть приложение для электрозарядных станций на React Native. Необходимо внести доработки в приложение. Тз по запросу для оценки. Если был опыт взаимодействия не просто с фронтэндом, но и серверной частью - будет плюсом.

React
2 года назад
DmitrySaroka
Дмитрий 
27 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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