Натянуть бэк на мобильное приложение (React Native)

Мониторинг состояния контакта по мессенджерам: Viber, Telegram, Watsapp и сбор статистики. PUSH-уведомление.
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Есть уже сверстанное мобильное приложение на реакт нейтив (expo sdk), необходимо подключиться к беку через АПИ и натянуть уже на существующие страницы.
В общей сложности 15 мокапов для приложения водителей.
https://www.figma.com/file/TY1f7D6AwkUX7LvxlMB2Iq/Shuttle-Driver
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