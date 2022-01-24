Доработки мобильного приложения

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки611 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые разработчики!

Появились доп. задачи по доработке мобильного приложения по вызову Такси. Нужны опытные специалисты в мобильной разработке на аутсорсе, то есть фриланс (iOS Swift, Android Kotlin, Админка на Laravel), чтобы решить ряд следующих задач:

1) Вылетает при регистрации

2) Не запрашивает доступ к геолокации

3) Проблемы при регистрации водителем

4) Китайские иероглифы при вложении фотографий

5) Не выполнено разграничение водителей(опять пропадают не известно куда)(админ панель)

6) Пуш-уведомления не работают

6.1 Если свернуть приложение пуш не отрабатывает. Получение заказов не видно

6,2 Пассажир, при подъезде машины остается не оповещенным

6.3 Нет ни какой информации, если приложение было свернуто в трей

7) Звуковое оповещение, очень тихое. Заменить звуковое оповещение, а так же звуковое оповещение поставить на все действия со стороны водителя и пассажира

8) Вылетает при запуске iOS и Android

2 года назад
Augustus_001
33 годаКазахстан
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
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