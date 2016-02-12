Augustus_001

Добрый день! Я наконец-то получили от дизайнера дизайн сайта и хотим теперь его заверстать. Поэтому нам нужны услуги верстальщика, который может провести Адаптивную верстку HTML 5 + CSS 5, jQuery. Обязательно надо добавить мета-теги (description, keywords, ...