Augustus_001

Здравствуйте, уважаемые разработчики! Появились доп. задачи по доработке мобильного приложения по вызову Такси. Нужны опытные специалисты в мобильной разработке на аутсорсе, то есть фриланс (iOS Swift, Android Kotlin, Админка на Laravel), чтобы решить ряд следующих задач: Список ...
Олжас Наметов Augustus_001Augustus_001
33 годаКазахстан/Алматы
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Мобильные приложения6 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте, уважаемые разработчики! Появились доп. задачи по доработке мобильного приложения по вызову Такси. Нужны опытные специалисты в мобильной разработке на аутсорсе, то есть фриланс (iOS Swift, Android Kotlin, Админка на Laravel), чтобы решить ряд следующих задач: 1) ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день! Я наконец-то получили от дизайнера дизайн сайта и хотим теперь его заверстать. Поэтому нам нужны услуги верстальщика, который может провести Адаптивную верстку HTML 5 + CSS 5, jQuery. Обязательно надо добавить мета-теги (description, keywords, ...HTML-верстка39 заявокЗакрыт8 лет назад