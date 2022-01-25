Разработать приложение для удаленного управления светофорами

Мобильные приложенияЗакрыт13 заявок781 просмотр
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Разработать приложение под Android/iOS 

есть сайт,где производится обмен данными. Нужно удобное приложение, с помощью которого также будет производится обмен данными и можно было выбирать команды под пользователя

Для этого потребуется 

опыт работы с сокетами, разработки клиент-серверных приложений, разработки ПО для Android

Классно, если есть опыт UI/UX дизайна

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2 года назад
guest_16431152581783
2 года в сервисе
Был
2 года назад