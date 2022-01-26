Разработка android и ios приложения

Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок837 просмотров
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Нужна разработка приложения для Android и ios для WiFi контроллера на Tuya.Контроллер для управления освещением.С договором о неразглашении, полной передачей всех прав на приложение.

AndroidiOS
2 года назад
guest_16432214100683
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад