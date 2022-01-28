Разработчик на React-native

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки713 просмотров
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Нужно пересобрать рабочую версию мобильного приложения.

Перенесли на другой сервер (прод) версию приложения, нужно пересобрать с новым адресом.

Приложение на react-native + redux

React
2 года назад
PSHKN
Антон 
35 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад