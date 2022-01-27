Требуется разработать приложение на Vue или React

$1350
Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка821 просмотр
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Требуется разработать приложение на Vue или React. ТЗ обсудим с кандидатом лично.

React
2 года назад
osquracompany
Юрий 
26 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад