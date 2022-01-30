Вынести основу, убрать зависимости и доделать функции android (kotlin)

Нужно создать новый проект и вставить в него только нужные функции из других исходников + доработать пару функций. Работа с accessibility service, поиск нужных данных на экране и если найден определенный текст/место-отправка запроса на сервер. При отклике прошу оставить опыт работы и опыт с accessibility service. С КОМПАНИЯМИ/СТУДИЯМИ НЕ РАБОТАЮ.