Вынести основу, убрать зависимости и доделать функции android (kotlin)

$700
Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок4538 просмотров
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Нужно создать новый проект и вставить в него только нужные функции из других исходников + доработать пару функций. Работа с accessibility service, поиск нужных данных на экране и если найден определенный текст/место-отправка запроса на сервер. При отклике прошу оставить опыт работы и опыт с accessibility service. С КОМПАНИЯМИ/СТУДИЯМИ НЕ РАБОТАЮ.

Android
2 года назад
guest_16432349366277
2 года в сервисе
Был
2 года назад