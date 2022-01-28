Требуется java разработчик для android приложения

Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок612 просмотров
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Нужен джава разработчик приложений под андроид, нужно написать скрипт, чтобы запускать определенное приложение и выполнять в нем пару действий.

Android
2 года назад
guest_16432892929206
2 года в сервисе
Был
2 года назад