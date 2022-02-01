Приложение для iOS и Android

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Создать приложение в сфере складского индивидуального хранения. Приложение – личный кабинет арендаторов ячеек. В нем должен отражаться баланс, информация о ячейке,

договор, push-sms.

AndroidiOSПриложение для iOS
2 года назад
Avrora_13
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад