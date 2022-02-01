Приложение для iOS и Android

Установка мобильного приложения на свой смартфон.Мобильные приложенияЗадание на 3 минуты.Скачать приложение Legion Network, пройти регистрацию в системе с использованием бонусного кода QJRGg3Nbpb3e (ввести в первой строчке при регистрации). Указать рабочую почту, на почте пройти верификацию. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать приложение в сфере складского индивидуального хранения. Приложение – личный кабинет арендаторов ячеек. В нем должен отражаться баланс, информация о ячейке,
договор, push-sms.
- Похожие заказы
- Мобильные приложения9 заявокЗакрыт2 года назад
Есть рабочее приложение для iOS/Android на флаттере. Простая читалка, управление через админ панель, есть база данных на сервере. Информация (текст, учебные предметы) грузится с сервера на устройство, должна апдейтится при редактировании через админку. Но в iOS ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт2 года назад
- Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется сделать приложение чтобы записывать экран в mp4 файл. Есть open-source исходник с полным функционалом - пишите пришлю ссылку. Необходимо доработать чтобы оно загружало запись на google drive через api.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Требуется разработать мобильное приложение (MVP). Краткая суть: одна категория пользователей создаёт события, вторая категория пользователей записываются на эти события. Набор первых фичей: регистрация/логин пользователь заполняет необходимые поля (8-10 шт) для создания события превью событий появляются на экране (возможна сортировка ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт2 года назад
разработать приложение для устройств айос для удаления фотографий (по типу референс Gemini Photos), в минималистическом стиле, подтягивание данных из памяти устройства. Нужно сделать только часть из этого приложения, где фотки удаляются свайпами.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт2 года назад
[b]Задание на 3 минуты.[/b] Скачать приложение Legion Network, пройти регистрацию в системе с использованием бонусного кода [b]AHHvo53[/b] (ввести в первой строчке при регистрации). Указать рабочую почту, на почте пройти верификацию. Вернуться в приложение и выполнить ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать сервис для знакомств, можно пока что начать с MVP. Рассматриваем middle или senior разработчика мобильных приложений на долгосрочное сотрудничество. Язык программирования можно использовать любой, в идеале это: Swift, Java, Kotlin. Оплата договорная.Мобильные приложения13 заявокЗакрыт2 года назад
- Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $700
Нужно создать новый проект и вставить в него только нужные функции из других исходников + доработать пару функций. Работа с accessibility service, поиск нужных данных на экране и если найден определенный текст/место-отправка запроса на сервер. ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт2 года назад