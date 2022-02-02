Доработка приложения на React Native (Expo)

Нужна заглушка для приложения Приложение делается с webview Поэтому нужно сделать белую простую игру По тематике сориентирую отдельно, покидаю примеры таких игр в гугл плее По цене тоже договоримся
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Коллеги, добрый день!
Требуется доработать приложение на React Native (Expo).
В частности, на платформе Android приложение периодически вылетает.
Также необходимо сделать доработки по функциональной части
Пожелания к исполнителю: опыт разработке на базе Expo, наличие Android-устройств. iOS необязательно (но будет плюсом), тут сможем сами собрать, протестировать и выло.
Пишите, обсудим детали.
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