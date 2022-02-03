Обновить интерфейс

Есть веб-приложение: php + класс php-pkpass ( https://github.com/flexible-agency/php-pkpass ) , которое генерирует карточки лояльности для пользователей, которые добавляются в apple wallet . Старая лицензия apple, которую использовало приложение более не действительна.Поэтому нужно взять новые сертификаты ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо обновить UI приложения.
Дизайн в фигме собран, доступ дадим наиболее подходящему кандидату.
Сроки - неделя
Бюджет - 20000р
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