Разработать конструктор/конфигуратор товара на JavaScript

$390
Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки716 просмотров
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Необходимо разработать конструктор/конфигуратор товара (7 шагов)

backend + frontend

Дизайн для ознакомления с проектом

https://goo.su/aZOx

Полный дизайн в фигме будет предоставлен исполнителю

Рассматриваем разработку на: Svelte, Angular, React, Vue

Пример аналогичного конструктора/конфигуратора товара на фреймворке Svelte.js см. https://goo.su/a3dH

Javascript
2 года назад
mark_lavrov
Марк 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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