Создать android приложение видео-чата на основе jitsi

Исходные коды проекта

https://github.com/jitsi/jitsi-meet

В этом проекте есть мобильное приложение для android

https://github.com/jitsi/jitsi-meet/tree/master/android

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.jitsi.meet&hl=ru

На основе данного приложения нужно сделать приложение с измененным интерфейсом, которое передает видео с одного телефона на другой. При этом видео передается только в одну сторону в отличии от видеочата.

Т.е. приложение предназначено для использования одного телефона в качестве камеры, а другого для мониторинга.