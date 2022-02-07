Разработать приложение

Мобильные приложенияЗакрыт10 заявок560 просмотров
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Здраствуйте нужны люди для разработки приложения (дизайнер, программист, маркетолог) Приложение с тренировками маркетолог нужен для размещения рекламы.

2 года назад
otk0317108
Лев 
24 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад