Добрый. Требуется сделать приложение для андроид на базе мода для КС 1,6. Мод называется викторина, выпадает математическая задачка, например, -12+(-4)*5. Ну и кто первый ответил тому денюжка падает. Уровни сложности, шесть. Так вот, хочу чтобы подобное у меня было на телефоне, развивает внимательность и соображалку, порой приятно такие задачки порешать. Файлы мода есть. Мод работает.