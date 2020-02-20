Спрятать исходный код php в zip | ioncube | zendoptimizer

Всем привет,

нужно прятать исходный код php в бесконечный zip и делать eval ему но конечно чтоб никакие аля програмеры не могли залезть и распоковать и менять там чего либо

или распаковывать ioncube / zendoptimizer предварительно ими же и сжав.

Другие методы если есть то тоже велкам