Доработка сайта

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок190 просмотров
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Имеем сайт - доска объявлений на Osclass. Готовность - 90%. Необходимо доработать сайт до финальной сдачи.

Что конкретно:

1. Правка стилей, в том числе и мобильной версии

2. Правка и доработка готовых плагинов до необходимого функционала

3. Исправление прочих ошибок

Примерный объем работы 100 - 150 часов. Стоимость часа не более 400 рублей (меньше приветствуется) .

Знание PHP, CSS, HTML - обязательно (опыт приветствуется) .

Если условия не устраивают, просьба не слать свой спам. Спасибо за понимание.

4 года назад
novostiv
Сергей 
67 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
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