Доработка сайта

Добрый день. В меру моей работы и пользованием лидформами ФБ для рекламы приходится работать с несколькими сервисами, что неудобно и каждый из них стоит денег, плюс не хватает функционала. Необходимо сделать подобие сервиса - https://clck.ru/MFLUN только с большими возможностями, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеем сайт - доска объявлений на Osclass. Готовность - 90%. Необходимо доработать сайт до финальной сдачи.
Что конкретно:
1. Правка стилей, в том числе и мобильной версии
2. Правка и доработка готовых плагинов до необходимого функционала
3. Исправление прочих ошибок
Примерный объем работы 100 - 150 часов. Стоимость часа не более 400 рублей (меньше приветствуется) .
Знание PHP, CSS, HTML - обязательно (опыт приветствуется) .
Если условия не устраивают, просьба не слать свой спам. Спасибо за понимание.
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