Скрипт квиза на сайт

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка165 просмотров
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Создать скрипт квиза на сайт согласно ТЗ (в файле). Основная сложность, которую не удается решить стандартными механизмами квизов – это вероятность одобрения займа и вывод модального окна при выборе неподходящего для нас ответа пользователя (расписано в файле). Соответственно, заявка присылается на почту со всеми заполненными полями.

4 года назад
Fat32rus
Рустем 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
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