Сделать плагин для WP

Есть плагин с иконками

https://wordpress.org/plugins/wp-customizer-icon/

Мне надо такое сделать, но чтобы это было полем AFC PRO.

Я добавляю поле "Material design icons" и могу выбирать все эти иконки https://material.io/resources/icons/?style=baseline

На выходе я должен получить название иконки.

Есть плагин:

Advanced Custom Fields: Font Awesome

Он работает точно так как мне надо, но с моими иконками.

Сразу пишите цену и сроки.