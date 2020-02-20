Программирование на Phalcoin

Всем привет, нужно прятать исходный код php в бесконечный [b]zip[/b] и делать eval ему но конечно чтоб никакие аля програмеры не могли залезть и распоковать и менять там чего либо или распаковывать [b]ioncube[/b] / [b]zendoptimizer[/b] ...