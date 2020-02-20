Правки на рабочем сайте

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок178 просмотров
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Требуется помощь программиста в правках на готовых сайтах. 

Правки front и back end, несложные. Вся работа по ТЗ. 

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4 года назад
balticit
Егоров 
36 летЛатвия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
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