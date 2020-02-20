Правки на рабочем сайте

Есть плагин с иконками [url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwordpress.org%2Fplugins%2Fwp-customizer-icon%2F&cc_key=]https://wordpress.org/plugins/wp-customizer-icon/[/url] Мне надо такое сделать, но чтобы это было полем AFC PRO. Я добавляю поле "Material design icons" и могу выбирать все эти иконки [url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmaterial.io%2Fresources%2Ficons%2F%3Fstyle%3Dbaseline&cc_key=]https://material.io/resources/icons/?style=baseline[/url] На выходе я должен получить название иконки. Есть плагин: Advanced Custom Fields: Font ...