Центр видеочатов

Программная платформа и CMS для проекта

Предпочтительны доступные, широко распространённые CMS и программные решения (PHP, Java, Ajax).

Абсолютно неприемлемы «самописные» CMS и дорогие или сложные для работы системы.

Примеры:

https://coomeet.com/ru

https://rt.bongacams.com/

https://www.chatruletkaz.com/

Отличия нашего проекта: число предлагаемых операторов намного меньше (до 20), ориентированность на мобильные устройства.

Состав проекта

Сервис состоит из серверной платформы, платежного сервиса и трех типов админ панелей:

- администратора сервера

- оператора видео звонков

- клиента видеозвонков.

Серверная платформа находится на хостинге и обслуживает до 5 (возможно до 10) видеоканалов онлайн

одновременно.

Стандартно разрешение видео чата – 1280х720.

Улучшенное (возможно) – 1920х1080.

Общее описание проекта

Главная страница имеет перечень доступных онлайн –консультантов. Все они в это время находятся онлайн, и имеют свою активную «панель оператора». При выключении админ панели оператора данный оператор исчезает из списка доступных на сайте.

Клиент выбирает канал и нужного консультанта, проходит краткую страницу авторизации (через почту логин/пароль, акк Google или акк соцсетей), затем вторую краткую страницу платежной авторизации (VISA/MC), где со счета снимается минимальный депозит. Затем клиент попадает непосредственно в видеочат.

Во время звонка ведется отсчет времени и стоимости(повременной) услуги. Окончательная оплата производится по окончанию звонка.

Администратор видит в виде статистик текущее состояние всех операторов, каналов с клиентами и платежей. А также платежный и временной

баланс каждого клиента, как и каждого оператора, в формате за

час/день/неделю/месяц. Как и итоговый по всему сервису за указанные промежутки

времени.