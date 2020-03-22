Доработка интернет магазина

Интернет-магазиныЗавершен14 заявок363 просмотра
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Есть интернет магазин в котором расширяется ассортимент, появилась необходимость адаптировать под другие товары. В связи с этим нужна доработка. Подробное тз обсуждаю в личной переписке. Не срочно. Оплата поэтапно. 

4 года назад
odarchukk
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
timrod
38 летРоссия
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 года назад
$10
2 дня
Работа выполнена на отлично!. Все мои коррективы были сделаны оперативно и без вопросов. Тимофей настоящий профессионал своего дела. Очень приятно работать. Рекомендую!
Константин отличный заказчик, все прошло без проблем. Однозначно рекомендую!
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