Доработка магазина на osStore. Требуется доработка интернет магазина. 1. Необходимо настроить модуль СДЕК. Выбор ПВЗ на карте и из списка. Определять город посетителя и подставлять его сразу при расчете доставки. 2. Разобраться с ошибкой в модуле Доставки ...
OPENCART настройка почты и оформления заказа (Simple)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт: www.moto-116.ru
1. На данный момент не работает отправка сообщений через страницу "Контакты"
2. Не работает оформление заказа (скорее всего завязано на проблему с почтой). Дополнительно сделать поле с номером телефона в форме заказа)
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